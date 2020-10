Lidé i firmy se zajišťují do neznámých časů. Rekordní spoření škodí ekonomice

Veronika Němečková spoří sobě i svým dětem. Celé rodině nastavila stavební spoření tak, aby dosáhli na co nejvíce peněz ze státní podpory. Teď si navýšila i platby důchodového připojištění. Důvodem je hlavně nejistota, co přinesou další měsíce.

„V téhle době, při našem schodku, si myslím, že je dobré myslet na dobu, kdy nebudu moct pracovat. A vzhledem k tomu, že ty peníze mám teď volné, tak se mi je nechce utrácet za věci, které vlastně nepotřebuju,“ říká Veronika Němečková.

A tak začala šetřit i v domácnosti. Nejvíce na jídle. „Dobře si rozmyslím, jaké potraviny jsou a nejsou nutné kupovat a pak samozřejmě jsou to další záležitosti okolo dětí: oblečení, hračky, knihy a podobně.“

Neproměněné investice

Podobně uvažují i další. Úspory tak poslední měsíce rostou. Od začátku roku domácnosti na svých účtech nechaly o 210 miliard korun víc. Peníze teď ukládají i firmy, jejichž vklady vzrostly o 76 miliard.

„Chtějí zabezpečit, aby nenastala situace jako na jaře, tedy aby nedošla likvidita, to znamená jsou to bezpečnostní důvody,“ řekl k tomu hlavní ekonom Deloitte David Marek. Dodal, že tyto peníze se tak v ekonomice neotáčí a „jsou to v podstatě neproměněné investice a to pro ekonomiku dobře není“.

Tempo, kterým Češi teď spoří, bylo ve druhém čtvrtletí nejvyšší v historii. Domácnosti v utrácení brzdí i fakt, že nikdo neví, zda se nebude muset uzavírat ekonomika.

Čekání na podobu předvánoční sezony

„Nikdo nevíme, zda se podaří tu situaci dostat opravdu pod kontrolu tak, aby předvánoční sezona, která pro obchodníky bývá to nejlepší období v roce, zda tím nebude nějakým způsobem poznamenána,“ podotkl také ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník.

Někteří lidé i část firem navíc bankám nemusejí splácet své úvěry, a tak jim zbývá víc peněz. Lidé a firmy stále využívají splátkové moratorium u téměř 15 procent půjček. Odklady končí v říjnu a až pak bude jasné, kdo na své splátky mít bude a kdo začne mít problémy.