Pošta bude mít mobilní pobočky, testování vozů s přepážkou začne na Rychnovsku

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vznikl nápad nového konceptu mobilní pošty v době jarní koronavirové krize, kdy nebylo jasné, jak rychle se podaří pobočky otevřít.

„Je to trošku návrat do minulosti. Věřím, že to bude fungovat a lidé to ocení,“ řekl Hamáček s poukazem na dřívější poštovní pobočky v autobusech či nákladních vozech, které v Česku fungovaly do druhé poloviny 90. let minulého století.

„Je to kamenná pobočka na kolečkách. Po vyhodnocení dat z fungování pilotního provozu a zjištění zájmu veřejnosti budeme dál rozhodovat o dalším rozšíření,“ řekl ředitel byznys developmentu České pošty Martin Vránek. Postupně by firma podle něj mohla pořídit desítky mobilních poboček, přičemž s nákupem více vozů by měla klesnout i jejich pořizovací cena.