Havlíček: Stát chystá snížení spotřební daně za naftu, možná až o dvě koruny

Stát připravuje snížení spotřební daně za naftu. Její cena by tak mohla klesnout o jednu až dvě koruny na litr. Chce tak pomoci zejména nákladním dopravcům, kterým dlouhodobě ubývají zakázky. Opatření by ovšem platilo i pro osobní auta. Na webu Lidovky.cz to uvedl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). V Česku jezdí více než dva miliony vozů s dieselovým motorem. Snížení daně o korunu by za současné situace snížilo příjmy do státního rozpočtu o přibližně 4,7 miliardy korun.