Autoškoly by chtěly otevřít o dva týdne dříve. Hovoří o veřejném zájmu

Komplikace nyní řeší i pražský dopravní podnik. Přes 40 řidičů si v současné době nemůže dodělat zkoušky. „Zpoždění bude téměř dva měsíce. Další otázkou je potom kapacita institucí jak pro jednotlivé zkoušky řidičů, tak i pro vydávání řidičských průkazů,“ uvedl vedouci jednotky provoz autobusů pražského dopravního podniku Jan Barchánek.

Mnozí jsou připraveni, mohli by hned nastoupit do práce. Chybí jim jen zkouška nebo pár jízd, které se dají uskutečnit během pár dnů, řekl předseda Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný. „Patnácti byla zkouška zrušena, dalších 15 až 20 by na ni mohlo jít během jednoho až dvou týdnů, pokud by věci normálně fungovaly,“ dodává o situaci ve své autoškole.

Asociace se snaží prosadit otevření o 14 dní dříve, než je původní záměr. „My nesmíme pracovat, ale nájmy platit musíme. Musíme platit daně, například silniční a každý, komu stojí náklaďák, autobus a přívěs, tak to jsou tisíce měsíčně,“ uvádí předseda.