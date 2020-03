Zapsat odklad splátek úvěrů do registru? Jednotný postup bank chybí

Vláda se ještě nezabývala otázkou, zda za odloženou splátku zápis do registru ano, či ne. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale v pátek slíbila, že téma začne řešit.

Například Bankovní registr klientských informací provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau. Jejími akcionáři jsou třeba Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta a UniCredit Bank.

Prostřednictvím registru si banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti klientů. Když člověk žádá o půjčku, bankéř si údaje o něm v registru otevře a ví přesně, kde má kdo úvěr, jestli ho splácí pozdě nebo včas a ve kterém období měl finanční problémy.

Jednotný postup chybí

Jak se teď budou banky přesně chovat, se zatím neví. Jednotný postup neexistuje – každá se rozhoduje sama, jak s informací o odložené splátce naloží. Česká bankovní asociace, která banky zastřešuje, do té doby klientům doporučuje, aby se s touto otázkou obraceli přímo na svoji banku.

Česká spořitelna už s odkladem splátek začala. Nabídka se týká půjček, hypoték, úvěrů ze stavebního spoření i leasingů. Kdo zažádá do konce dubna, bude moci odložit splácení až o tři měsíce. Do negativního registru se žádný takový odklad splátek nepromítne.

„V případě, že klientovi přiznáme možnost odkladu z důvodu koronavirové pandemie, nebude v registru označen jako delikventní klient,“ řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Informace o tom, že člověk potíže řešil, si ale v takzvaném pozitivním registru zřejmě banka ponechá.

Ostatní finanční domy ve sledování historie ještě nemají úplně jasno. Mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny Patrik Madle uvedl, že se zaměřují na možnost odkladu tří měsíčních splátek u spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby. Spustit ji plánují již v příštím týdnu.

„Připravujeme možnost odkladu splátek hypotečních úvěrů, úvěrů Presto půjčka a úvěrů pro drobné podnikatele a živnostníky. Prosíme, sledujte naše webové stránky,“ řekl mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Odklad ano, ale za poplatek

Není také jasné, jestli samotné vyřízení žádosti bude vždy bezplatné. Na Českou televizi se začali obracet první klienti, kteří o odklad požádali. V jednom konkrétním případě se tomu leasingová společnost nebrání, ale naúčtovala si za to poplatky.

Podle společnosti by bylo mylné si současný odklad vykládat tak, že teď bude všechno absolutně bezúplatné – to by prý bylo neudržitelné. Konkrétní poplatek za vyřízení jedné žádosti u této společnosti jsou dva tisíce korun plus dvě setiny procenta z odložené částky za každý jeden den.