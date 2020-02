V severních Čechách plánuje ČEZ postavit velkou továrnu na lithiové baterie, oznámil Havlíček

Kontrolu nad těžbou lithia v oblasti u Cínovce v Krušných horách by měl ČEZ podle ministra Havlíčka získat do 31. března, pokud dobře dopadne výzkum v oblasti. Jde především o to, jestli je možné oddělit lithium od slídy. V německé části regionu, kde je asi třetina zdejších zásob tohoto kovu, se už těží. O „nesmírně zajímavý a cenný zdroj“ jde podle Havlíčka i pro Česko.

„Logika by měla postupovat tak, že ČEZ by měl v budoucnu v regionu severních Čech, tedy v regionu, který je postižen uhlím, vybudovat takzvanou gigafactory,“ uvedl ministr za použití výrazu, kterým své továrny na baterie označuje americký výrobce elektromobilů Tesla. ČEZ ale podle Havlíčka nebude stavbu platit sám. Vzniká „sestava kvalifikovaných investorů i z automobilového průmyslu“, upřesnil.