Pracující vězni dostávají od nového roku více peněz

„Máme mimořádně vysokou recidivu, což souvisí také s tím, že oni odchází úplně bez peněz a není to dobře,“ doplňuje předseda sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda (ODS).

Místopředseda KSČM a místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič také připomíná, že většina odsouzených splácí nějakou škodu, pohledávky nebo musí plnit své povinnosti z hlediska výživného. A právě na ně jde po novém roce z vyšších odměn taky větší srážka.

„My se samozřejmě vězňe neptáme, jestli pošle alimenty či nikoli, my je z té jeho mzdy automaticky strhneme,“ konstatuje generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal. Do budoucna by se pak měl počet pracujících vězňů dál zvyšovat.