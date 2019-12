Senát USA schválil sankce kvůli plynovodu Nord Stream 2. Německo to považuje za vměšování

Spojené státy argumentují, že plynovod bude pro Německo znamenat závislost na Rusku. Sankce obsažené v „zákonu na ochranu evropské energetické bezpečnosti“ jsou namířené proti provozovatelům plavidel, která pracují při pokládání potrubí pro plynovod v Baltském moři. Trestná opatření se mají týkat i plynovodu Turkish Stream pod Černým mořem, kterým poteče ruský plyn do Turecka. Sankce se dotknou i projektů napojených na stavbu obou plynovodů.

Podle zákona má americký ministr zahraničí po domluvě s ministrem financí do 60 dnů informovat Kongres, která plavidla byla při budování plynovodu nasazena a které firmy je pro to daly k dispozici. Na manažery těchto firem a jejich hlavní akcionáře má být uvalen zákaz vjezdu do Spojených států a pokud mají platná víza, přijdou o ně. Mají být také blokovány transakce těchto lidí, jež se týkají jejich obchodních zájmů ve Spojených státech.

Německo to považuje za vměšování Američanů

„O evropské energetické politice se rozhoduje v Evropě, ne v USA,“ napsal na Twitteru spolkový ministr zahraničí Heiko Maas minulý týden, když se schylovalo k přijetí sankcí. „Zásahy ze zahraničí a sankce s extrateritoriálním účinkem zásadně odmítáme,“ dodal.

Německý deník Bild v úterý uvedl, že německá vláda očekává, že sankce vstoupí v platnost nejpozději v pátek.

Místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak letos v listopadu uvedl, že plynovod by měl začít fungovat v polovině roku 2020.

Česku už plynovod nevadí

Odmítavý postoj původně zastávalo také Česko, které ho ale opustilo. Česko bude k Nord Stream 2 připojeno plynovodem EUGAL, který je prakticky hotový.

EUGAL kopíruje trasu stávajícího plynovodu OPAL, který vede přes Meklenbursko-Přední Pomořansko, Braniborsko a Sasko a v Krušných horách se napojuje na český plynovod Gazela. Délka produktovodu, který je již z velké části hotov, je 485 kilometrů. Společnost Gascade, která za novým plynovodem stojí, oznámila, že nadále očekává zprovoznění EUGALu k 1. lednu 2020. Očekává se, že novým potrubím na německo-české hranice každoročně dorazí 35,4 miliardy metrů krychlových plynu.