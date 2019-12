Vláda v Římě zachrání další italskou banku. Popolare di Bari dostane 900 milionů eur

Italský kabinet v neděli pozdě večer schválil dekret, podle kterého ministerstvo financí poskytne peníze státem vlastněnému finančnímu ústavu Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC). Ten pak bude financovat zvýšení kapitálu banky Popolare di Bari.

Popolare di Bari je jednou ze dvou velkých zbývajících družstevních bank, které se teprve chystají přijmout vládní reformu z roku 2015, jejímž cílem je zlepšit řízení a odpovědnost za vedení banky. V poslední pololetní zprávě vykázala banka se 3000 zaměstnanců a s 341 pobočkami ve střední a jižní Itálii problematické úvěry za 1,2 miliardy eur. Vykázané ztráty činily v první polovině roku 506 milionů eur.

Hnutí pěti hvězd navrhlo znárodnění

Generální ředitel banky Vincenzo De Bustis minulý týden uvedl, že problematické úvěry představují už čtvrtinu půjček banky. Šéf nejsilnější italské vládní strany Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio se vyslovil pro znárodnění Popolare di Bari.

V Evropské unii jsou bankovní vklady pojištěny až do výše 100 tisíc eur na klienta a banku. Podle zpráv z italského tisku, na něž se odvolává agentura DPA, ale zhruba 70 tisíc malých střadatelů neuložilo své peníze na spořicí účty, ale nakoupili v Popolare di Bari bankovní podílové listy. Na ně se pojištění nevztahuje, takže pokud banka zkrachuje, přijdou tito lidé o všechno. To by podle DPA mohlo vést k závažným sociálním problémům v regionu zaostalého italského jihu.