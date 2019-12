Hromadné žaloby by v Česku mohl podávat přímo poškozený nebo neziskové organizace

Písemné souhlasy poškozených s podáním žaloby mají zabránit zneužívání hromadných žalob. Návrh jich podle typu řízení vyžaduje buď deset, nebo sto. Stovka se týká odhlašovacích řízení, tedy těch, jejichž účastníky se stávají i poškození, kteří se do nich sami aktivně nepřihlásili. Podle Janouškové mají být tato řízení jen výjimečná a pouze u nároků do 3000 korun.

Návrh zvýhodňuje jakožto žalobce takzvané „směrnicové neziskovky“, což je například Sdružení českých spotřebitelů, dTest nebo Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Tyto subjekty zapsané na seznam vedený Evropskou komisí by při podání hromadné žaloby platily poloviční soudní poplatek a také by nemusely dokládat písemné souhlasy poškozených.

Kritikům vadí, že by se mohl projednávat nárok jiných lidí proti jejich vůli

Zavedení možnosti hromadných žalob podle ministerstva výrazně ulehčí soudům, zrychlí soudní řízení a jejich účastníkům ušetří náklady.

Česká advokátní komora však už před časem upozornila na to, že hromadné žaloby jsou českému právnímu prostředí velmi vzdálené a že by nový zákon měl být připravován souběžně s novým civilním řádem soudním.

Tento argument nyní odmítl legislativní náměstek ministerstva Michal Franěk. „Z legislativního hlediska není potřeba, aby to vznikalo souběžně. Navíc do toho zasáhla ta evropská směrnice, kterou bude potřeba řešit dříve,“ řekl na dotaz ČTK.

Princip hromadné žaloby má i řadu dalších kritiků. Nelíbí se jim mimo jiné i to, že by někdo projednával nároky jiných lidí proti jejich vůli. Vycházejí z toho, že pokud někdo svůj nárok nežaluje, zřejmě jej žalovat ani nechce, což je jeho právo. Odpůrcům novinky vadilo i to, že členové skupiny by se o hromadném řízení nemuseli dovědět.