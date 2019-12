Huawei žaluje amerického regulátora. Podle čínské firmy zákazy porušují zákony

Do potíží se čínská firma Huawei dostala již v roce 2012, kdy zpráva tajných služeb pro americký Kongres ukázala, že firmy jako Huawei a ZTE jsou úzce spojeny s čínskou armádou, která koordinuje kybernetickou špionáž vůči USA. Americký mobilní operátor AT&T byl počátkem loňského roku donucen přerušit obchodní vztahy s Huawei.

Američtí odborníci na národní bezpečnost se obávají toho, že údaje ze zařízení firmy Huawei, například o poloze uživatele, by byly dostupné zpravodajským službám čínské vlády. Používat techniku Huawei a ZTE tak mají zakázáno v USA od loňska státní úředníci a jejich přímí spolupracovníci.

Kromě USA se proti Huawei snaží vystupovat i další západní země. Zákaz přístupu Huawei do chystaných 5G mobilních sítí již vydaly například Nový Zéland, Austrálie, Japonsko. Zvažuje to i Polsko, a to kvůli nedávnému zatčení zaměstnance Huawei podezřelého ze špionáže.