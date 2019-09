Mladých bez práce je málo, přesto tam směřovala podpora, kritizuje kontrolní úřad ministerstvo

„Nejvyšší kontrolní úřad odhalil řadu nedostatků, a to jak v nastavení systému, tak především při čerpání peněz,“ sdělila mluvčí úřadu Jana Gabrielová. Dodala, že u žádného z projektů také nejde říci, jestli byl efektivní, protože Úřad práce ČR nesleduje jejich dopady na nezaměstnanost této skupiny.

MPSV v této věci rozdělilo z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 (OPZ) přes 1,3 miliardy korun a zapojilo se do něj přes 10 tisíc mladých lidí. Podpora z OPZ měla pomoci zlepšit situaci u osob ve věku 15 až 29 let. Od roku 2013 jejich nezaměstnanost klesala až na 6,7 procenta v roce 2018. Dlouhodobě je tak výrazně pod průměrem EU.

Kontrolní úřad ministerstvu vytýká, že podporu mladým poskytovalo stále ve stejné výši jako v době, kdy program vznikl a kdy doznívala ekonomická krize. „V roce 2017 pak MPSV podporu pro tuto skupinu dokonce zvýšilo o 339 milionů korun, i když externí hodnocení programu poukázalo na to, že osoby do 25 let už nejsou na trhu práce ohroženy,“ uvedli kontroloři. Podle nich ministerstvo reagovalo na změny na trhu práce i na doporučení až letos během kontroly NKÚ.

Člověk s právním vzděláním dostal dotované místo v zubní ordinaci, ukázala kontrola

NKÚ prověřil tři projekty, které získaly podporu přes 469 milionů korun. Tyto projekty provádí Úřad práce ČR a Ústecký kraj. Podle kontrolorů ani u jednoho projektu nelze určit, jestli byl efektivní a pomohl zvýšit zaměstnanost mladých lidí. „Úřad práce ČR totiž nesleduje, jak se účastníci uplatní na trhu práce, když projekt skončí,“ upozornil NKÚ.

Podle ministerstva ovšem úřad práce nezaměstnanost statisticky sleduje a je tedy „nezpochybnitelnou skutečností“, že se v případě mladých snižuje. Zákon o zaměstnanosti umožňuje úřadu práce pracovat a sbírat data o evidovaných uchazečích a zájemcích o zaměstnání. Sledovat jejich další profesní kroky po odchodu z evidence už ale nemůže, připomnělo ministerstvo.