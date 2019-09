Nezaměstnanost v srpnu zůstala na červencových číslech. Uchazečů o práci ubylo

Nových pracovních míst v srpnu opět přibylo. Zaměstnavatelé nabízeli v srpnu 350 564 volných míst, což bylo o čtyři tisíce víc než v červenci. U tří čtvrtin z nich zaměstnavatelé uváděli, že by na ně přijali i pracovníky ze zahraničí. Nejvíce volných pozic bylo v Praze.

„Situace na pracovním trhu zůstává z pohledu zaměstnanců i nadále velmi příznivá a mírné zpomalení domácí ekonomiky se do podílu nezaměstnaných osob zatím v podstatě nepromítá. Mírný pokles zaměstnanosti v průmyslu je zatím kompenzován růstem zaměstnanosti v sektoru služeb,“ komentuje vývoj analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Dodal, že pracovní trh je v současnosti na svých limitech a možnost dalšího poklesu nezaměstnanosti je již velmi omezená.

„Navzdory snížené aktivitě na trhu práce během prázdnin zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné hodnotě jako v červenci. Nadále rostl počet volných pracovních míst a počet evidovaných uchazečů o zaměstnání poklesl. K dalšímu oživení pracovního trhu by mělo dojít v září. Nezaměstnanost by tak mohla stagnovat, případně se mírně snížit,“ uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Největší zájem byl o dělníky na stavbu budov, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, uklízeče a pomocníky v hotelích, řidiče nákladních aut, obsluhu vysokozdvižných vozíků, skladníky, svářeče či kuchaře. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích.

„Červnový pokles tohoto ukazatele se tak jeví jako jednorázový výkyv. Zaměstnavatelé zřejmě nepolevují s hledáním nové pracovní síly a vypisováním nových pozic. Pokud by došlo k opakovanému poklesu nových pracovních míst, byla by to předzvěst růstu nezaměstnanosti,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková. Zároveň podle nedávno zveřejněného výsledku růstu mezd za druhé čtvrtletí podle ní vidíme, že nedostatek lidí na trhu práce i nadále vyvíjí tlak na růst mezd, který v tomto období dosáhl 7,2 %.

„Růst mezd se tedy i v nejbližším období udrží na vysokých hodnotách přes sedm procent v průměru za tento rok, přestože ekonomika již delší dobu zpomaluje,“ dodala Jelínková.

Meziroční dynamika vývoje volných pracovních míst již nicméně zvolňuje, upozorňuje hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler, přírůstky jsou tak již výrazně slabší než v minulém roce. „Podíl volných pracovních míst je v tuzemské ekonomice dlouhodobě výrazně nad hodnotami zemí EU, což potvrzuje přehřátost domácího trhu práce. Česká ekonomika tomuto žebříčku vévodí již několik let v řadě, v roce 2016 však byl podíl poloviční kolem 3 % a na obdobné úrovni se pohybovaly i další země, například Belgie, Spojeném království a s menším dostupem pak i Německo,“ dodává Seidler.