Čtyřhodinový hovor. Havlíček se Zemanem jednali o rozšíření Dukovan

Havlíček označil diskusi o „jízdním řádu výstavby pátého bloku“ za nejdůležitější část jednání s prezidentem, které trvalo přes čtyři hodiny. Jednání se mimo jiné zúčastnili také generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš nebo guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Havlíček Zemana ujistil, že platí plánované termíny v souvislosti se stavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Zopakoval, že do konce tohoto roku by měla být vyřešena smlouva mezi vládou a ČEZ. Stavba bloku by podle ministra mohla začít zhruba v roce 2030, mezi lety 2035 až 2040 by mohl být postaven.

Expertní tým pana prezidenta také odsoudil klimatický a zelený fanatismus a doporučil více zdravého rozumu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 7, 2019

Nové jaderné bloky v jaderné elektrárně Dukovany získaly kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Vydalo ho ministerstvo životního prostředí (MŽP), které o tom informovalo koncem srpna. Stavba nového jaderného zdroje o výkonu do 2400 megawattů bude mít podle ministerstva přijatelné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Záměr na stavbu jednoho až dvou nových bloků nechala úřadu posoudit firma ČEZ.

Nový zdroj bude postupnou náhradou nynějších čtyř bloků Dukovan. Většina dotčených obcí se záměrem výstavby souhlasí, uvedlo MŽP. Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Česko je podle stanoviska ministerstva průmyslu o krok blíž k výstavbě nových jaderných zdrojů, přispějí k naplňování cílů nízkoemisní energetiky a zvýší energetickou bezpečnost i soběstačnost země.

Další témata schůzky

Při sobotní schůzce se mluvilo například také o prognózách dalšího vývoje automobilového průmyslu, roli elektromobility a vodíku. Diskuse se podle ministra věnovala i technickému vzdělání, které se hodně dotýká českého hospodářství, mistrovským zkouškám či nedávno zavedenému předmětu Technika.

Ministerstvo školství chce do tvorby nového předmětu Technika v současnému školním roce zapojit i učitele a ředitele škol. Koncepce předmětu je sice připravená, ale jeho konečnou podobu chce úřad přizpůsobit podmínkám v praxi.

Do ověřování se od září zapojilo asi třicet škol, později jich má být ještě o čtyřicet víc. V ideálním případě by podle úřadu mohla být Technika povinná od roku 2022 ve všech ročnících druhého stupně základních škol, a to jednu hodinu týdně.