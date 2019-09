Důchodová komise má návrhy k zajištění vyšší penze lidí, kteří pečují o dítě či blízké. Posoudí to koalice

O návrzích, které dostane ministerstvo práce a projedná je vedení koalice, informovala v pátek předsedkyně komise Danuše Nerudová.

U lidí, kteří kvůli péči o blízké mají nízký příjem a měli by i nízký důchod, by se penze za období, kdy se o někoho starali, měla podle komise vypočítávat z průměrné mzdy. Zatím není jasné, jestli by se toto opatření týkalo péče o dítě, seniora či postiženého.

Navrhují ovšem i změnu u vyloučené doby, která se vyřazuje při stanovení základu příjmu pro výpočet důchodu, aby nižší výdělek částku nesnižoval a penze nebyla menší. Podle komise by se měla prodloužit při péči o dítě ze čtyř na sedm či devět let. Podle některých členů komise by tento posun usnadnil rodičům návrat do práce. Mohli by pracovat na částečný úvazek, penzi by ale pak kvůli nižší mzdě a nižším odvodům menší mít nemuseli.