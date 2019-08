USA odloží clo u některého zboží z Číny kvůli Vánocům. Mnoho produktů se mu i tak nevyhne

Investoři do technologických firem zprávu o výjimkách přivítali. Dílčí index výrobců mikročipů v reakci na oznámení vzrostl téměř o tři procenta, akcie společnosti Apple pak přidaly více než pět procent. Hlavní indexy si připisovaly kolem dvou procent.

Americký prezident Donald Trump řekl, že jeho vláda rozhodla o odkladu cel na některé zboží, aby americkým spotřebitelům nekomplikovala nakupování před vánočními svátky. „Děláme to kvůli vánoční sezoně,“ řekl Trump novinářům před odjezdem do Pittsburghu.

Oznámení bylo zveřejněno krátce po zprávě, že si čínský ministr obchodu a vicepremiér Liou Che telefonoval s americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem a ministrem financí Stevenem Mnuchinem. O telefonátu informovalo čínské ministerstvo obchodu. Čína si podle jeho prohlášení na plánované zavedení cel stěžovala. Představitelé obou zemí se také dohodli, že si do dvou týdnů znovu zatelefonují.

USTR nicméně upozornil, že od 1. září bude clo zavedeno na většinu zbývajícího zboží. Mimo jiné to budou chytré hodinky, živá zvířata, mléčné produkty, lyže, golfové míčky, kontaktní čočky, motory pro motocykly, lithium-iontové baterie, sněhové frézy a různé typy oceli.

Seznam zboží, na které mělo být od 1. září zavedeno clo, měl původně 122 stránek. Americký úřad nyní zveřejnil 21stránkový seznam produktů, u kterých bude clo zatím odloženo do 15. prosince. Mezi zbožím s odkladem cla jsou mimo jiné počítače, videoherní konzole, některé hračky, počítačové monitory, některá obuv a oblečení, kočárky, hudební nástroje, dětské pleny, rachejtle, rybářské navijáky, betlémy, spacáky či malířské válečky.

Čína prý neplnila slib rozsáhlejších nákupů od amerických zemědělců

Americký prezident Donald Trump oznámil na začátku srpna, že uvalí desetiprocentní clo na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu dosahuje 300 miliard dolarů (6,9 bilionu korun). To by znamenalo, že clu bude podléhat téměř veškerý dovoz z Číny do USA. Jako důvod prezident uvedl, že Čína neplní sliby, podle nichž bude nakupovat více zemědělských produktů z USA.

Spojené státy a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, spolu již od loňského roku vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují cla. Naposledy v květnu Američané zatížili dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 miliard dolarů vyšším clem, následně Číňané rozhodli o tarifech na americké zboží, jehož roční dovoz dosahuje 60 miliard dolarů.