Důchodový účet zůstane příští rok v plusu, pak ale začne klesat. Opozice vyzývá vládu k reformě

„Rozdíl byl kladný, asi 10,5 miliardy. Od toho když odečteme částku, která jde na provoz, tak jsme na nějakých čtyřech miliardách,“ konstatuje vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Oproti letošku ale přebytek na důchodovém účtu příští rok podstatně klesne – zhruba o dvanáct miliard.

Důchody by navíc příští rok měly stoupat. Marta Salcerová z domova pro seniory ve Velkém Březně pobírá nyní důchod 13 a půl tisíce. V příštím roce by jí penze měla vzrůst zhruba o devět stovek. Už teď přemýšlí, co si bude moci dopřát navíc. „Na ovoce, něco pro sebe si koupit. Tady zaplatím deset tisíc každý měsíc, tak moc mi nezbyde,“ říká důchodkyně Salcerová.

S podobným růstem penze jako letos pak počítá třeba i Jindra Kozáková z Pardubic. Část z peněz navíc plánuje utratit v oblíbené kavárně.

Výdaje na důchody budou i v příštím roce zdaleka nejvíc rostoucí položkou státního rozpočtu. Stát hodlá na penze poslat rekordních téměř 510 miliard, tedy o 37 miliard víc než letos. Penzijní účet tak skončí znovu v přebytku.