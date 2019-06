Export do Číny je příliš nízký na to, jak často se tam jezdí, kritizoval ministr Havlíček

Do Německa jde asi třetina českého exportu. „Na jednu stranu je skvělé, že jsme vázáni na Německo (…), a je nesmírně dobré, že jedna z nejsilnějších světových ekonomik je i jedním z tahounů ČR. Na druhou stranu i ta silná vazba může být do budoucna určité ohrožení,“ poznamenal ministr Havlíček. Zároveň ale zdůraznil, že nebezpečí vnímá jen jako malé, protože Německo přežilo různé systémy a zachovalo si vždy výkonnost.

Do Německa a dalších států Evropské unie prodává zboží 97 procent obchodníků. Na druhém místě jsou státy bývalého Sovětského svazu a na třetím asijské země včetně Číny. Právě o exportu do Číny se ministr vyjádřil tvrdě.

„Buďmě v tomto otevření a objektivní. Mezi 50 a 60 miliardami exportu do Číny je hrozně málo. Když se podíváme na to, jak často se jezdí do Číny, jak se tam podporuje vzájemný obchod, kolik sem jezdí čínských delegací, je to jedna z nejaktivnějších zemí v České republice. Musíme zásadním způsobem zvednout náš byznys, náš export do Číny. Čína to snese, je teritoriem, které vstřebá výrazně víc, než jsme dnes schopni nabídnout,“ řekl Karel Havlíček.