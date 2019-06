Zdravé potraviny jsou stále žádanější. Češi bohatnou a obchody zvyšují nabídku

V nákupních koších Čechů se stále častěji objevují tzv. zdravé potraviny. Souvisí to jednak s rostoucí popularitou zdravého životního stylu a vyššími příjmy, ale také se zvyšující se nabídkou prodejců. A data z obchodů pak ukazují, o co je největší zájem. To potom výrobce i řetězce motivuje k dalšímu rozširování nabídky. Kruh se uzavírá a přechází do spirály.