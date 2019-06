Označení Q CZ ponesou nově i brambory. Bude potvrzením jejich českého původu a kvality

Pro konzumní brambory z české produkce by od příštího roku mělo platit označení Q CZ, které hodnotí potraviny na území České republiky. Potvrdil to ředitel odboru zemědělských komodit ministerstva zemědělství Petr Jílek. Označení, které se už používá pro mléko, by od roku 2020 kromě brambor mělo platit také pro drůbeží maso. Český bramborářský svaz (ČBS) také dokončuje podobu kolektivních ochranných známek pro brambory.