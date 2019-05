Podle šéfa Hospodářské komory Dlouhého se v Česku zhoršily podmínky pro podnikání

„Jsem bytostně přesvědčen, že za posledních deset 15 let se tady v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací neudělalo více než za poslední rok. Nikoliv pouze ve smyslu frází a vizí, že říkáme, co budeme dělat, ale ve smyslu toho, že se to dělá,“ uvedl Havlíček.

Přestože se podle něj zdá, že inovace a věda s reformami nesouvisí, tak inovace a investice do výzkumu jsou základem pro to, aby se mohl generovat budoucí zisk. Je to základem i hospodářské strategie státu, uvedl Havlíček. „Dvacet let tady žádná nebyla, řekněme si to tak, jak to ve skutečnosti je,“ dodal.

Šéf ODS Fiala ve svém projevu apeloval na to, že pokud se neudělá reforma státu, byrokracie se nesníží. Stát podle něj potřebuje zásadní reformy, aby se dostal mezi nejlepší země světa.

„Faktem je, že jsme se z hlediska státu, vlády a veřejného sektoru za ten rok v této ambici nikam neposunuli. A to je prostě stagnace,“ řekl. Dodal, že Právní elektronický systém, který začne podnikatelům spravovat jejich povinnosti vůči státu a který ve čtvrtek spustila Hospodářská komora (HK), měl iniciovat stát a vláda. Protože to je podle Fialy služba vůči občanům.