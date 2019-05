Policie kontrolovala pracovníky porcelánky Thun 1794. Nelegální zaměstnanci budou vyhoštěni

Ze stroje v porcelánce vytéká glazura, ale nikdo u něj není. Glazovačku s oprašovačkou odvedli policisté. Akce byla tak rychlá, že pracovnice nestačily vypnout ani glazovací automat.

Přesnou výši ztráty nyní počítají ekonomové porcelánky. „Mašina vyrobí za jednu hodinu tisíc kusů. Takže čtyři hodiny. To je čtyři tisíc kusů, co nedáme do pece,“ vysvětluje vedoucí pecí Stanislav Kubín.

Jenže podle policie neměla většina z kontrolovaných Ukrajinců platná pracovní povolení. „Se všemi dvanácti cizinci již bylo zahájeno správní řízení o vyhoštění z Česka,“ informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

„My si nejsme vědomi toho, že by tady ti lidé pracovali nelegálně,“ hájí se ředitel Thun 1794 Radek Ferkl.

Spor o zásah v Rohliku.cz

Podobných případů, kdy policie odhalila nelegální zaměstnávání zejména Ukrajinců, bylo více. Hodně medializovaným byl před dvěma lety zásah v on-line supermarketu Rohlik.cz. I tato společnost si stěžovala na průběh akce a na ochromení své produkce. I tam však policie odhalila nelegální pracovníky.