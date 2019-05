Schillerová: Vyšší rodičovskou získá 80 procent rodin s malým dítětem

Jednání o vyšším rodičovském příspěvku se protahovala s tím, jak se hledala finální varianta. Současná vláda se sice v koaliční smlouvě zavázala, že příspěvek navýší, avšak konkrétní parametry se dál neřešily, poznamenala Schillerová. Jednu podobu růstu rodičovské třeba koalice schválila v březnu, aby se vzápětí po kritice hledala jiná verze.

Podle ministryně financí měla debata od počátku nešťastnou podobu. „Začalo to tím, že místo toho, abychom si sedli k jednacímu stolu a v rámci koalice se dohodli, protože všechny nároky na rozpočet musí být dohadovány v rámci koalice, tak paní ministryně Jana Maláčová poslala do meziresortního připomínkového řízení to, že se příspěvek bude týkat všech rodičů, kteří mají děti do čtyř let věku,“ přiblížila Schillerová.

Měli jsme si to říct na koaliční radě, ne přes připomínkové řízení, míní Schillerová

Upozorňuje, že taková varianta by vyžadovala 11,2 miliardy korun. „To není žádná malá částka. Takže jsem to připomínkovala, ale měli jsme si to říct na koaliční radě, a ne přes připomínkové řízení. Připomínkovala jsem, že chci variantu, aby to dostali pouze rodiče, kteří mají děti do čtyř let, ale příspěvek nevyčerpali,“ dodala s tím, že to je podoba, kterou nakonec schválili. Zvýšení rodičovské tak rozpočet zatíží sumou 8,6 miliardy.

„Znamená to, že to dostane přes 80 procent rodičů,“ podotkla Schillerová. V současnosti si totiž rodiče sami určují, jak dlouho příspěvek pobírají. Zbylých dvacet procent rodičů má představovat podíl těch, kteří si současnou výši rodičovské – 220 tisíc – před změnou vyčerpají a které tak zvýšení mine. „Nejčastějším důvodem je, že šli pracovat,“ vysvětlila ministryně. „Rodičovský příspěvek má představovat jakousi náhradu za to, že maminka nebo tatínek pečují o dítě doma,“ připomněla.

Novela zvyšující příspěvek musí ještě projít parlamentem. Mění toho ještě víc. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání – a nepřijít přitom o rodičovskou – by se mohl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci.