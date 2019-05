OECD čeká zpomalování české ekonomiky. U světové zhoršila odhad růstu

OECD rovněž vyzvala českou vládu k investicím do budoucího růstu. Zapotřebí jsou podle ní například investice do vzdělávání a do dopravní infrastruktury, zejména do silnic a dálnic, které by zemi lépe propojily s důležitými obchodními partnery.

„Hospodářský růst zůstane v letech 2019 a 2020 silný, ačkoli zpomalí na zhruba 2,5 procenta,“ uvedla OECD. „Výdaje domácností se budou rychle zvyšovat díky stoupajícím mzdám a sociálním benefitům. V roce 2020 budou růst brzdit nedostatek pracovních sil a slabší poptávka ze strany obchodních partnerů,“ dodala.

Problémy s nedostatkem pracovních sil by podle OECD mohlo zmírnit zrychlení imigračních procedur a usnadnění integrace imigrantů, například pomocí jazykových kurzů. OECD rovněž upozornila, že export automobilů se sice dál zvyšuje, ale růst celkového vývozu zpomaluje. „To vede k oslabování podnikatelské důvěry, což zřejmě zpomalí investice,“ dodala.

OECD rovněž předpokládá, že růst spotřebitelských cen v letošním roce zrychlí na 2,6 procenta z loňských 2,1 procenta. V příštím roce by však měl zpomalit na 2,2 procenta.

„Inflace v poslední době nabrala na síle, ale očekává se, že pomalu zamíří k dvouprocentnímu cíli centrální banky,“ uvedla OECD. Předpověděla rovněž, že Česká národní banka (ČNB) bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Dodala, že další posilování koruny by mělo kompenzovat domácí inflační tlaky.

OECD mírně zhoršila odhad letošního růstu světové ekonomiky

OECD zároveň také snížila odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,2 procenta z 3,3 procenta předpovídaných v březnové prognóze. Na ekonomiku má podle ní negativní vliv především obchodní napětí. V příštím roce však OECD nadále počítá se zrychlením hospodářského růstu na 3,4 procenta.

Organizace navíc zlepšila odhad růstu ekonomiky eurozóny pro letošní i příští rok o 0,2 procentního bodu. Letos by tak měl růst dosáhnout 1,2 procenta a napřesrok 1,4 procenta. V loňském roce se hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny zvýšil o 1,8 procenta.

„Křehkou globální ekonomiku destabilizuje obchodní napětí,“ uvedl hlavní ekonom OECD Laurence Boone. „Na obzoru jsou velmi vážná rizika. Vlády musí usilovněji spolupracovat na zajištění návratu silnějšího a udržitelnějšího růstu,“ dodal.

Spojené státy a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, nyní proti sobě vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují nová cla. „Pokud se obchodní napětí nezmírní, bude výsledek mnohem horší, než předpokládá náš základní scénář,“ varoval generální tajemník OECD Angel Gurría.

OECD nadále předpokládá, že hospodářský růst ve Spojených státech a Číně bude v letošním i příštím roce zpomalovat. Výhled pro USA nicméně oproti předchozí prognóze o něco zlepšila, zatímco výhled pro Čínu zůstal beze změny.