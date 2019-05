Miliardový obchod. Teplárny v Kladně a ve Zlíně získá od Alpiqu Tykač

Do holdingu Sev.en Energy patří od loňského roku Tykačovy firmy sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. V České republice skupina provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky. Uhlí těží zejména v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve (dodává pro elektrárnu Počerady, jež patří ČEZu) a dále pak v lokalitě ČSA, a to včetně společnosti Důl Kohinoor, která provozuje hlubinnou těžbu v bočních svazích lomu ČSA.