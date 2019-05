Česko stále neví, komu zvýší rodičovskou. V plánu pro Brusel ale počítá se všemi rodiči

Podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je na stole variant stále více. „Konvergenční program je nějaký rámec,“ říká.

„Když něco řeknu, napíšu, přihlásím se k tomu, tak bych to měl dodržet. Takže za mě ano, je to pro ně závazné a měli by to dodržet,“ míní ale předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Sociální demokraté podle jejich šéfa Jana Hamáčka předloží na jednání vlády 20. května bez dohody v koalici návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Předpokládá sice, že ANO nebude souhlasit, ale odůvodňuje postup obavou z včasného projednání zákona. Dávka se má zvednout všem, kteří ji budou pobírat k 1. lednu příštího roku.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) pak přišla s návrhem, jak peníze rozdělit. Vyšší příspěvek by dostali všichni, kdo ho budou k 1. lednu aktivně pobírat, ale ne všichni získají 80 tisíc. Třeba rodina, která teď měsíčně dostává 7100 korun a jejíž dítě dosáhne tří let příští rok na jaře, bude mít nárok na celých 80 tisíc. Naopak například rodiče, jejichž dítě bude mít v lednu 2020 už čtvrté narozeniny, dosáhnou často jen na částku kolem 5 tisíc navíc. Tedy čím mladší dítě, tím větší šance vyčerpat 80 tisíc korun navíc.

Opozice chce zvýšit příspěvek všem

Růst rodičovské chce kabinet schválit do tří týdnů. Ve sněmovně podporují zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun všechny politické strany. Celá opozice trvá na tom, aby menšinová vláda navrhla zvýšení příspěvku zpětně i pro všechny rodiče, kteří ji budou k 1. lednu aktivně pobírat.

„Nemůžeme přece rozdělovat děti na ty, kteří se narodily minutu před půlnocí a minutu po půlnoci,“ zdůrazňuje místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. A s tím souhlasí i první místopředsedkyně strany TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová. „Podporujeme určitě variantu, aby to bylo pro všechny, kteří aktivně budou ten příspěvek čerpat, samozřejmě už to dávno mělo být.“

Poslanci začnou růst rodičovského příspěvku projednávat v červnu. Definitivně o něm budou hlasovat na podzim.