Zahřívaný tabák zatíží v květnu spotřební daň. Dopad do cen výrobků firmy nechtějí komentovat

Člen představenstva společnosti Philip Morris Tomáš Korkoš řekl, že cenovou politiku firmy nemůže komentovat. „Faktem ale je, že zavedení spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků pro nás představuje zvýšení nákladů,“ dodal. „Naši cenovou strategii bohužel nemůžeme nijak komentovat,“ uvedl také manažer komunikace British American Tobacco ČR Tomáš Tesař.

„Ty výrobky jsou natolik drahé, že si myslím, že už počítali s nějakou kalkulací a s tím, že vlastně budou do budoucna zatíženy daní. Takže si myslím, že cena o něco vzroste, ale mohlo by to být velmi málo,“ míní ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodává zároveň, že cenová politika je věc firem a stát do ní nezasahuje.