Sklárny Crystalite ve Světlé propustí přes sto lidí. Doplácí na sankce proti Íránu

Světelský závod je zaměřený na linkovou výrobu nápojového a dekorativního skla. Odbyt podle Cervy chybí na lisované dekorativní předměty. „Ta ztráta nastala v podstatě spuštěním sankcí proti Íránu. Írán byl největší trh pro tento druh zboží,“ řekl Cerva.

„My jsme už loni zaznamenali tuto krizi, kdy jsme přišli o téměř sto milionů korun obratu meziročně, protože uvalením sankcí se do měsíce a půl zastavily veškeré expedice. A to nebyly jen přímo naše expedice z továrny do Íránu, ale i expedice jiných českých firem, které reexportovaly naše zboží, co si u nás objednávaly pod svými brandy a po dekorování a broušení to vyváželi dále do Íránu,“ potvrdil České televizi Cerva.