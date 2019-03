Schillerová: Na pět úředníků připadá jeden šéf, zároveň je téměř sedm tisíc neobsazených míst

„Na méně než pět pracovníků připadá jeden představený (označení pro vedoucího podle služebního zákona, pozn. red.). Je na posouzení, zda to nesvědčí o tom, že s nadsázkou máme příliš mnoho náčelníků a málo indiánů. Je na zvážení, zda potřebujeme takovouto strukturu,“ uvedla Schillerová. Podle ní je dvanáctiprocentní neobsazenost alarmující a přirozená by byla tři procenta volných pozic.

Podle Schillerové musí jednotlivé resorty samy provést analýzu, bez kterých pozic se obejdou. „Univerzální řešení od stolu nehledáme. Nikdy jsem ho nechtěla. Deset procent to může být pro jednu instituci v jednom roce, pro jiné během dvou či tří let,“ řekla ministryně odborářům. Podotkla, že je lepší provést škrty nyní než později během krize.

Nerozumím tomu, kde se vzalo číslo deset procent, říká Maláčová

Desetiprocentnímu snížení stavu se brání ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). „Nerozumím tomu, kde se objevilo číslo deset procent, z čeho vychází. Doufám, že nám to bude osvětleno, že nám bude poskytnuta nějaká analýza, proč ministerstvo financí navrhlo deset procent. Číslo pro mě není srozumitelné,“ řekla Maláčová. Dodala, že už zrušila Fond dalšího vzdělávání, snížila počet ředitelů a vedoucích ve svém úřadu a snaží se hledat úspory ve výdajích na dávky.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly ministryně původní návrh na seškrtání desetiny míst zmírnila, když mluví o rozložení škrtů do několika let. Středula nesouhlasí s tím, že by odbory samy měly resortům hlásit místa ke zrušení. „Ministryně financí si neuvědomuje znění zákonů. Ona by měla podle zákona odbory vyzvat k jednání. Speciálně snižování počtu zaměstnanců se musí s odbory projednat ještě před rozhodnutím zaměstnavatele,“ podotkl Středula.

Podle něj dvanáctiprocentní neobsazenost neukazuje ani tak na nepotřebnost pozic jako spíš na to, že se úřadům nedaří lidi v současnosti najít. Středula míní, že by se dala zrušit místa po omezení určitých činností či třeba po lidech, kteří odcházejí do penze. Jejich práce by se pak mohla přerozdělit, ostatním by se ale muselo přidat.