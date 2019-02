T-Mobile zpochybnil přínos Babišova návrhu urychlit přenesení čísla při změně operátora

Podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové přenositelnost čísla již dobře funguje na základě loňské regulační intervence Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). „Teoreticky by proces patrně šlo zkrátit, ale otázkou je, jak zásadní přínos by to pro zákazníka mělo,“ podotkla.

„Návrhy na změny zákonů nekomentujeme,“ uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.