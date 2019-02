Bourané auto se při neodborném servisu může stát hrozbou. Změnit to mohou certifikované opravy

Odborníci ale tvrdí, že ani mimořádná kontrola na STK nedokáže odhalit, jestli byl vůz opravený správně. Teď to má vyřešit nový systém takzvané certifikované opravy. Dělaly by je jen registrované servisy. „To znamená, že mám vybavení, mám personál, mám znalosti a používám díly, které jsou odpovídající tomu vozidlu,“ přiblížil Josef Pokorný ze Svazu dovozců automobilů.

Postup opravy vozu by pak servisy musely zapsat do informačního systému. Stanice technické kontroly by si tak mohla ověřit v systému, zdali úkony byly provedeny a jak byly provedeny. „Mělo by to i ten rozměr, že kdybyste auto prodával nebo kupoval, tak byste se mohl podívat na historii opravy,“ doplnil odborník na náhradní díly ve Fordu Josef Förster.