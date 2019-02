Detektivové zjišťují, zda Bakala nevytuneloval OKD. Přidali se k dalším větvím vyšetřování

- Narodil se 7. února 1961 v Opavě. Má české a americké občanství, v letech 1980–1991 byl v emigraci v USA. Studoval mikroekonomii a investiční bankovnictví na Kalifornské univerzitě v Berkeley, v roce 1989 získal titul MBA.

- Pracoval mimo jiné v investiční bance Drexel Burnham Lambert v New Yorku a ve společnosti Credit Suisse First Boston. V letech 1991–1994 byl generálním ředitelem pobočky Credit Suisse First Boston Czechoslovakia v Praze.

- Jeho manželkou je vítězka soutěže Miss Československo z roku 1991 Michaela Maláčová (47), se kterou má čtyři děti. Z předchozího manželství s Američankou Marguerit má syna. Žijí ve Švýcarsku.

- Spoluzaložil a později vedl firmu Patria Finance (1994–2002), koncem 90. let svůj podíl prodal belgické KBC Bank. Mimo jiné se angažoval v privatizaci Karlovarské Becherovky a investoval do projektu pražské televize TV3.

- Bakala od srpna 2008 vlastní například většinový podíl ve vydavatelství Economia, které vydává mimo jiné Hospodářské noviny, Ekonom či Respekt (ten ovládá už od roku 2006), v roce 2013 koupil internetovou společnost Centrum Holdings. Bakala také vlastní profesionální cyklistickou stáj Etixx-Quick Step (dříve Omega Pharma-Quick Step).

- V roce 2004 zprostředkoval transakci, při níž jím zastoupená kyperská skupina RPG Industries koupila společnost Karbon Invest, Bakala tak zároveň získal majetkový podíl v OKD. Mateřskou společností RPG byla společnost BXR Group.

- Později se majitelem OKD stala v Nizozemsku registrovaná firma New World Resources (NWR), kterou od února 2016 ovládají tři britské investiční společnosti. Předtím byla většinovým akcionářem firmy skupina CERCL, která z poloviny patřila Bakalovi. Předloni se pak samotná firma OKD dostala do insolvence a soud ji poslal do úpadku. V srpnu 2017 věřitelé OKD schválili plán reorganizace, který počítal s tím, že doly a provozní majetek budou vloženy do nové společnosti OKD Nástupnická, v níž 100 procent akcií měla získat státem vlastněná společnost Prisko. Ta akcie OKD převzala začátkem dubna 2018.

- Bakala za své účinkování v OKD často čelil kritice. Sociální demokrat Lubomír Zaorálek ho před několika lety například nazval gaunerem a Bakala ho za to neúspěšně žaloval. Prezident Miloš Zeman ve svém druhém inauguračním projevu letos v březnu označil Bakalu za velkou skvrnu a obvinil ho z rozsáhlé hospodářské kriminality v OKD.

- Privatizaci OKD od letošního roku nově řeší i sněmovní vyšetřovací komise, která požádá policii, aby Bakalu předvedla k podání výpovědi. Bakala začátkem srpna 2018 prostřednictvím svého mediálního zástupce oznámil, že se před komisi nedostaví. Komise má prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.

- V květnu 2017 insolvenční správce Louda podal odpůrčí žalobu na dřívějšího majitele OKD New World Resources N. V. (NWR), firmy BXR Group Limited a CERCL Mining B. V. a podnikatele Zdeňka Bakalu a Petera Kadase, kterým firmy patřily. Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako dividendy.

- Spolu s OKD získala BXR před lety i desítky netěžebních firem. Vznikl tak základ dalších holdingů skupiny BXR, spoluvlastněné Bakalou, například dopravní skupiny nebo firmy RPG Byty, pod níž spadalo 45 000 bytů a byla největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v ČR. RPG Industries se údajně zavázala, že v případě prodeje bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. To se ale nestalo. Společnost byty sice neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. Za nové majitele vystupuje mezinárodní Round Hill Capital, která sídlí v Londýně. Nyní se majitel bytů jmenuje Residomo.

- Firma BXR v roce 2014, kdy Bakala ohlásil, že z ní odchází, rozdělila svá aktiva. Firmy, jež za poloviční podíl v BXR Bakala získal, podle tisku vložil do BM Management, která spravuje privátní aktiva manželů Bakalových (podle obchodního rejstříku Bakala působí či vlastní společnosti Luxury Brand Management, Economia, Forum Karlín, North-Line nebo Warhorse Studios).

- Americký časopis Forbes Bakalu v roce 2017 zařadil na desáté místo v žebříčku nejbohatších Čechů s majetkem 18 miliard korun. Bakala s manželkou provozuje také vlastní nadaci Bakala Foundation, která se zaměřuje na vzdělávání. Pozornost také vzbudil honosným sídlem v šumavské obci Modrava, kde má trvalé bydliště, a s manželkou se angažují a podporují Knihovnu Václava Havla.