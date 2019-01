Část zahraničních firem opouští Čínu. Její pracovní síla je moc drahá

Česká firma Abrex vyrábí zhruba 150 modelů aut, od těch retro – nákladních, sanitních a hasičských vozů – až po nejnovější typy. V různých velikostech mapuje vývoj zejména škodovek, Pragy V3S i motocyklů značka Jawa.

Hlavní výroba firmy, zhruba 85 procent, se odehrává v Číně. Zbytek pak v Divišově ve Středočeském kraji. Do pěti let by si ale firma přála, aby se většina produkce přesunula právě do Čech.

„Toto odvětví pomalu zaniká, ty továrny v Číně krachují. Mají tam problém najít zaměstnance, protože většina z nich jde do automobilového průmyslu nebo do elektroniky, kde je větší přidaná hodnota, dostanou větší mzdu,“ uvedl ředitel Abrexu Jan Mizera.