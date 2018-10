Kritika z Bruselu s Itálií nepohnula. Rozpočtové plány měnit nehodlá

Dopis je reakcí na kritiku ze strany Evropské komise z minulého týdne. Komise nyní potvrdila, že reakci Itálie obdržela a v úterý rozhodne o dalším postupu.

Italská vláda na příští rok plánuje rozpočtový deficit 2,4 procenta hrubého domácího produktu, což představuje trojnásobek ve srovnání s cílem předchozí vlády. Evropská komise minulý týden varovala, že návrh italského rozpočtu na příští rok obzvlášť závažným způsobem porušuje rozpočtová pravidla Evropské unie.

Podle serveru BBC se předpokládá, že Evropská komise v úterý požádá Itálii o revizi rozpočtových plánů a poskytne jí tři týdny na oficiální reakci. Bylo by to poprvé, co by Komise některou z členských zemí vyzvala k přepracování rozpočtu, upozorňuje BBC.

Premiér předpovídá, že reformy nastartují ekonomický růst