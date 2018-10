Centrální banka příliš zasahuje komerčním bankéřům do jejich hypotečního byznysu, soudí Pilip

Ivan Pilip sice uznal složitost pozice ČNB a její obavy z případné další hypoteční krize , ale nedomnívá se, že by řízení komerčních bank mělo být tak detailní.

Pilip připomněl, že nyní jsme v nejlepší fázi ekonomického cyklu, kdy je vysoký růst, velmi nízká nezaměstnanost, vysoký nárůst mezd a stále ještě poměrně nízké úrokové sazby. První otřes tak může vést ke zhoršení některého parametru. A tedy k roztočení spirály: nesplácení hypoték – prodej bytů pod tlakem – na trh se navalí velké množství bytů – ceny bytů začnou klesat. To by pak mohlo ohrozit i banky.

Centrální banka má však podle bývalého ministra financí jiné nástroje, jak regulovat celkové zdraví bank. Může jít do vnitřní struktury banky a podívat se, jestli nemá nadměrné množství půjček, řekl. Podle něho je to lepší, než předepisovat jedno pravidlo všem. „Banky by měly mít větší prostor nést své vlastní riziko,“ dodal Pilip.