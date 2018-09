Další rozpočet s deficitem. Dluh nikoho nebolí, bolet začne, až bude zle, varuje Sedláček

Moderní společnost vyžaduje zodpovědnost jenom po dobu čtyř let, případně osmi při znovuzvolení, poznamenal Sedláček. To se pak projevuje na přístupu k dluhu. „Když se kdysi zadlužil feudál, věděl, že syn bude muset prodat koně, když se to nesplatí. Teď nikdo prodávat koně nemusí, protože koně bude potom prodávat celá republika,“ uvedl.

Zadlužení přitom není jediná cesta. „Celý národ se třeba dohodne, že se postaví letiště. Aby na to byly peníze, buď se zvýší daně, což je nepopulární, nebo se někde musí škrtnout, což je taky nepopulární, nebo je tady třetí řešení neřešení, že si to vyřeší příští generace. Nemusíte zvedat daně ani škrtat výdaje. Je to příliš pohodlný na to, jak je to jednoduchý,“ popsal.

Sliby jsou jedna věc, jejich naplnění úplně jiná

Podle něj je patrná psychologická neschopnost dostát svým závazkům. „Všechny vlády vždycky slibují, že vyrovnají rozpočet do nějakých tří let a podobně. Zatím se to všem podařilo slíbit, ale nikomu splnit. A přitom loni jsme měli nakopnuto na velice dobré výsledky. Plus je tady nízká nezaměstnanost, prudký růst HDP, máme příznivou situaci i co se týče peněz z EU,“ uvedl.