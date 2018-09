Chmel je málo hořký, lány s řepkou řídké. Seno podstatně zdražilo

Přesné škody za sucho zatím zemědělci ministerstvu nenahlásili. Agrární komora je předběžně odhadla na 9 až 11 miliard korun. Jenže zemědělci zatím nedostali kompenzace ani za loňské sucho, z více než jedné miliardy korun doputovala k farmářům jen asi třetina.

Zbytek peněz slibuje ministerstvo vyplatit do konce září. „Ministerstvo je připraveno spustit program pro řešení rizik a krizí v zemědělství co nejdříve tak, aby peníze dostali zemědělci ještě v letošním roce,“ uvedl mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.

Peníze by se mohly začít vyplácet v prosinci. To ale znamená pro zemědělce problém: nemají za co koupit krmivo pro zvířata, kterého se letos urodilo méně. Největší nedostatek sena je podle průzkumu Zemědělského svazu ve středních Čechách nebo v Pardubickém kraji, kde se urodila jen polovina toho co obvykle. Chybět bude letos také pětina až třetina obvyklého množství slámy.