Prožití rakoviny je nepopsatelné. Posílí vás to, říká muž, který se vyléčil dvakrát

„Když prožijete rakovinu, v mém případě dvakrát, tak vás to fyzicky i psychicky posílí. Je to něco nepopsatelného, prostě vás to popožene dál do života,“ řekl Gabriel, který se s onemocněním setkal poprvé v 21 letech, když mu byla diagnostikována rakovina varlat.

Silnou podporou v boji s rakovinou mu byl přitom hokej, kterému se Gabriel věnuje odmalička a dlouhodobě působí jako hokejový rozhodčí. „Sport je silnou a účinnou podporou v tomto boji. Pro mě je to rutina, protože hokej dělám odmalička. A najednou jsem při nemoci nemohl dělat to, co mám rád. Hrozně mi to chybělo. Měl jsem motivaci vrátit se znovu na ledovou plochu,“ podotýká Gabriel.

Lidé by neměli podceňovat prevenci

Co se týče fyzického stavu, Gabriel nastínil, že se situace zlepšuje. „Teď pískám druhou ligu. Fyzička se nabírá. Je to docela těžké, ale v říjnu jsem se dostal na led, když jsem získal svolení od lékařů. Začal jsem s tréninkem a poté odpískal své první utkání po nemoci. S každým utkáním se cítím lépe,“ doplnil.

Gabriel ocenil, že v případě druhého onemocnění byl proces v nemocnici rychlejší. „Vše šlo mnohem rychleji, jelikož jsem byl zavedeným pacientem na onkologii a proces se zrychlil díky paní doktorce.“

Podle Gabriela by lidé neměli podceňovat prevenci, protože je tím nejdůležitějším, co může nemoc podchytit včas. „Já jsem na prevenci dbal i před svou nemocí. Díky tomu jsem obě onemocnění objevil včas. Svůj příběh bych chtěl dostat mezi lidi. Vím, že by to mohlo pomoci spoustě lidem,“ dodal Gabriel.