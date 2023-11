Čapí hnízdo jako rodinný projekt? Byl vysoce rizikový, zpochybňuje odvolací instance verzi soudce Šotta

Pražský městský soud Babiše a Nagyovou na začátku ledna osvobodil, tento verdikt ale v září zrušil Vrchní soud v Praze. Písemné odůvodnění dokončil tento týden a poslal ho zpět podřízené instanci. Odvolací senát v usnesení, které jako první citoval server Česká justice, kritizuje špatné hodnocení důkazů nebo jejich úplné opomenutí. Senátu soudce Jana Šotta vytýká i to, že se příliš spolehl na výpověď podnikatele Jana Bareše, podle kterého Babiš farmu věnoval své rodině.

Podle vrchního soudu Bareš řadu informací slyšel zprostředkovaně od jiných lidí a nemohl si je ověřit. „Rozhodně však odvolací soud nesdílí názor, že tato jediná výpověď je tak zásadního charakteru, že by byla způsobilá celou důkazní situaci zvrátit,“ domnívají se soudci v čele s Evou Brázdilovou. Městský soud podle nich některé části Barešovy výpovědi opomíjí.

Také používáte hypotézy, vytkl Šottovi odvolací soud

Vrchní soud ve svém rozhodnutí zpochybňuje základ osvobozujícího rozsudku – tedy že farma nebyla z holdingu Agrofert vyčleněna kvůli dotaci, ale kvůli rodinným vztahům. Soudci se pozastavují především nad tím, že firma stavící Čapí hnízdo neměla před podáním dotace žádné zdroje ani majetek. „Dle názoru odvolacího soudu není možné pominout ekonomické parametry společnosti, která vstoupila do realizace tak náročného projektu (…), navíc za situace, kdy toto byla příležitost pro podnikání rodiny,“ píšou.

Odvolací senát se podivuje nad tím, že by Babiš farmu za této situace převedl na rodinu, aby si vyzkoušela podnikání. „Ze zjištěných skutečností se totiž jeví, že celý projekt byl od počátku ekonomicky neúnosný, vysoce rizikový, s téměř nulovou pravděpodobností návratnosti, a to přinejmenším v reálné době,“ tvrdí vrchní soud. Soudce Šott s přísedícími si podle něj nepoložili otázku, zda by „přenesení takového projektu na rodinné příslušníky pro ně neznamenalo (…) nepřiměřenou zátěž“.

Častou výtkou vrchního soudu bylo údajné selektivní hodnocení důkazů. Vedle ekonomické situace firmy měl městský soud podle něj vzít v potaz celý vývoj kauzy – od nákupu pozemků po vyčlenění farmy z Agrofertu až po její návrat do holdingu. „Byť trestněprávní jednání, které je obžalovaným kladeno za vinu, je vymezeno kratším časovým úsekem, komplex událostí v tomto širším rámci nemůže být pominut,“ napsal soud.