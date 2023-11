Poslední přeživší Ležáků v den svých narozenin mluvila se školáky o tehdejší tragédii

Žije svou třetí identitu. Narodila se jako Jarmila Šťulíková. Po vyhlazení Ležáků ji nacisté se sestrou jako dvouapůlletou odvlekli do Německa a přejmenovali na Camillu Paetel. V roce 1946 se vrátila domů. S dcerou teď vydává knížky a opravuje chyby historiků.

Jarmila Doležalová při životním jubileu vzpomínala mezi školáky v Prosetíně na Chrudimsku na vyhlazení Ležáků a své nejbližší. „Když jsem byla tak malá, tak si bohužel ani rodiče nepamatuju. Je hezké, že děti mají zájem,“ řekla. „Pro paní Doležalovou to musí být bolestivé si na to pořád vzpomínat, ale i tak se to prostě mladším generacím připomínat musí,“ uvědomují si žáci.