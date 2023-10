Ekologové oznámili největší znečišťovatele životního prostředí

Emise nebezpečných látek v Česku podle ekologických organizací meziročně mírně klesly, jsou ale vyšší než v roce 2020. Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologů hlavně provozy z Ústeckého, Pardubického, Středočeského a Moravskoslezského kraje.

Uhelné elektrárny a teplárny jsou podle organizací ekologů největšími zdroji úniku rtuti do ovzduší, obsadily prvních devět míst žebříčku. Na prvním místě je elektrárna Chvaletice společnosti Sev.En Energy, která v porovnání s předchozím rokem vypustila o 70 procent více rtuti. Na druhém místě se umístila elektrárna Počerady stejné společnosti. Elektrárna Chvaletice je první i v žebříčku toxických těžkých kovů. Meziročně zvýšila emise arsenu o téměř 3,5 tuny, tedy o více, než ho vypustila do ovzduší v předchozím roce, kdy to bylo 2,1 tuny. V emisích rakovinotvorných látek je elektrárna na třetím místě.