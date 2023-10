ČEZ sníží nefixované ceny. Od ledna budou u elektřiny o pětinu a u plynu téměř o třetinu nižší

Týká se to ale jejich ceníků, nikoli jiných položek, které naopak příští rok zdraží. V koncových cenách elektřiny se napřesrok projeví plánované úpravy distribučních poplatků a také návrat plateb za obnovitelné zdroje energie. Ty určuje Energetický regulační úřad, rozhodnout by o nich měl v listopadu. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) dříve připustil, že koncové ceny by mohly vzrůst zhruba do deseti procent.