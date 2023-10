Zdravější jídlo i na úkor vyšší ceny. Češi mění své stravovací návyky

První jídlo dne se v tuzemsku skládá podle průzkumu hlavně z mléčných výrobků, džemů nebo cereálií. Z nápojů převažují káva nebo neslazený čaj.

Oběd pak většina lidí preferuje teplý, třeba fotograf Bartoš se bez něj ale občas musí obejít – hlavně kvůli práci. „Obědvám tak od jedenácti do půl čtvrté, někdy se i stane, že (oběd) není, ale vlastně mi to nevadí. Je fakt, že když si někdy k obědu dám rozmazleně něco těžkého, tak mě to pak zpomalí,“ dodává.