Česko zažívá fotovoltaický boom. Lidé chtějí hlavně ušetřit, důvodem je ale i ekologie

„Vždy nějakou roli ta ekonomika hraje. Prostě nějakým způsobem to vyjít alespoň trochu musí, ale zároveň je pro některé hodně důležitá ekologie,“ poznamenala vědecká pracovnice Michaela Valentová z fakulty elektrotechnické ČVUT.

Růst táhnou hlavně domácí instalace

Česko v posledních měsících zažívá fotovoltaický boom. Jen v prvním pololetí se připojilo k síti přes 45 tisíc fotovoltaik, což je více než loni za celý rok. Podle Solární asociace by letos mohly přibýt instalace o celkovém výkonu přes jeden gigawatt, včetně velkých firemních střech a nových solárních parků.

Růst dále táhnou domácí instalace, které stát dotuje. „Začnou sledovat svoji spotřebu energie více. Deklarovala to valná většina respondentů, že je to něco, co s instalací fotovoltaického systému přijde,“ sdělila Valentová.

Většina respondentů se také domnívá, že rozvoj obnovitelných zdrojů by měl jít cestou menších projektů v domácnostech.