Bylo rozhodnuto devět dní před podpisem mnichovské dohody, připomíná Pithart. Národ se podle něj s traumatem nevyrovnal

„Spousta lidí dnes řekne: 'V Bruselu rozhodli'. Už je to hodně dlouho, co jsme plnoprávným členem Unie a hlasujeme. O všem, co se tam rozhodlo, jsme rozhodli my,“ dodal Pithard a znovu poukázal na narativ bezmocných obětí. „Je to naše specialita. Poláci se několikrát velmi osvědčili, bojovali. Maďaři byli poražený stát ve válce,“ dodal směrek k dalším národům regionu.

Nezpracované trauma

Nicméně Západ podle něj během mnichovské dohody také selhal a navázal tak na řadu ústupků vůči Hitlerovi. „Západ selhával už dlouhá léta předtím. Nechal Hitlera porušovat Versailleskou smlouvu. Obsazení Porýní, nic neudělali. Mohutné zbrojení, nic neudělali. Branná povinnost, nic neudělali. V tom Mnichově to už byl jen další krůček, který jim usnadnil Edvard Beneš, který byl přesvědčen, že na rozdíl od ostatních dělá vědeckou politiku, vždy to zdůrazňoval,“ řekl Pithart.

Z mnichovské dohody zůstalo trauma, které český národ nemohl zpracovat, protože přišla válka a následně komunismus, míní Pithart. „Někdo říká, že nám to zlomilo páteř, někdo říká, že jí to nalomilo. My jsme to prostě neprožili znovu. To nám strašně chybí,“ uzavřel.