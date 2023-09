Nejsem člověk ani Andreje Babiše, ani Pavla Blažka, uvedl nový olomoucký vrchní státní zástupce

„Musím všechny ubezpečit, že nejsem ani muž Andreje Babiše, ani současného ministra spravedlnosti Pavla Blažka, ani nikoho jiného. Ještě jsem zaslechl, že jsem člověk Roberta Šlachty a tak dále. Skutečně musím ubezpečit, že tomu tak není,“ uvedl Dragoun v souvislosti s některými tvrzeními, které se objevují. Tedy, že se šéfem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) stal za vlády tehdejšího premiéra Babiše, a může tak být výslednicí dohod mezi ANO a ODS.

Dragoun podotkl, že větší vliv na jeho výběr do funkce měla komise a nejvyšší státní zástupce, který jej navrhl. „Pan ministr spravedlnosti byl pouze ten, který mohl říci ano, nebo ne,“ uvedl Dragoun s tím, že se jmenováním do funkce necítí být nikomu zavázán, ale na druhou stranu je potěšen důvěrou, kterou získal.

V prvních měsících ve funkci se chce zabývat spíše organizační strukturou zastupitelství a vnitřní a vnější komunikací. „Chtěl bych také, aby byla jinak komunikována mediální stránka, protože si myslím, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci je mimo jiné spojováno pouze s kauzou zásahu na Úřadu vlády a další, pozitivní kauzy jsou opomíjené,“ uvedl Dragoun s tím, že by se chtěl zaměřit na pozitivní medializaci úspěšně skončených případů.

„Pokud jde tedy o věci organizační, případně personální, tak je budu činit s rozvahou a teprve poté, co se seznámím detailně s celkovým stavem a chodem na úřadě,“ dodal.

Zmínil, že ke kauze zásahu na Úřadu vlády před deseti lety by se už nerad vracel. Lidé z kauzy zneužití vojenského zpravodajství byli odsouzeni a další případ – kauza poslaneckých trafik – stále pokračuje. „Čekáme, jak rozhodne nalézací soud, a to si myslím, že bude zajímavé pro další i judikaturní názor na věc týkající se případné korupce moci, to znamená, zdali ty poslance lze korumpovat, nebo zda se jedná o politické vyjednávání,“ uvedl.