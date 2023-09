Sedmnáctiletým řidičům i jejich mentorům poradí aplikace

Předpokládá se, že mentory, tedy staršími a zkušenějšími řidiči, ve většině případů budou rodiče, není to ale podmínka. „Mít minimálně deset let řidičský průkaz, pět let nesmí mít řidičský průkaz zadržen, nesmí mít žádný trestný bod,“ uvedl předseda Asociace autoškol Aleš Hořčička předpoklady, které mentor musí splnit.

Díky novele bodového systému bude možné od příštího roku zahájit kurz autoškoly k řízení osobního auta v patnácti letech a šesti měsících. Od sedmnácti let pak budou moci lidé řídit rok auto s dozorem mentora, s podmínkou, že absolvovali klasický výcvik v autoškole včetně složení obvyklých závěrečných zkoušek.

Bez alkoholu a s úkoly

Aplikace zaznamená čas, trasu a splněné úkoly, například natankování paliva, nasazení sněhových řetězů nebo dolití kapaliny do ostřikovačů. „Jízdní schopnosti prokázal už v autoškole a u závěrečné zkoušky, ale spoustu dalších dovedností, které jsou závislé na klimatických podmínkách, na čase, prostoru, infrastruktuře mu právě může pomoci doplnit mentor,“ podotýká Hořčička.

Je samozřejmé, že mladý šofér nemůže řídit pod vlivem, střízlivý ale musí být při společné jízdě i jeho mentor. Pokud by například řidiče, na něhož má dohlížet, využil jako odvoz z hospody, protože sám je opilý, a vůz by zastavila silniční kontrola, bylo by provinění mentora posuzováno, jako kdyby seděl za volantem.

Pro sedmnáctiletého šoféra platí přísnější limit trestných bodů. Řidičské oprávnění může ztratit už po dosažení šesti bodů, nikoli dvanácti, jak to platí u zletilých řidičů. Z dat Centra dopravního výzkumu vyplývá, že přestupky mezi nejmladšími řidiči jsou výrazně nad průměrem. Ve věkové kategorii do 24 let je problémem spíše alkohol než nepřiměřená rychlost a poměrně časté je také ujetí od nehody.