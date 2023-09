Armáda zavádí nový rušič Starkom, shání proto elektrotechniky či IT specialisty

Oproti dosavadním rušičům, které armáda používala pětatřicet let, jde o generační rozdíl. Ruční práci nahradila automatika, přibyla mobilita a balistická ochrana –⁠ posádky i technologie. Vozidlo, které by v boji působilo hned za prvními jednotkami, musí rychle přijet a také zmizet.

„Už se na ni zaškolujeme více než rok. Je tam hodně té IT části, takže se člověk musí hodně učit,“ poznamenal operátor Starkomu.

Šnajdárek: Touto technikou to nekončí

Resort obrany objednal v roce 2019 celkem osm těchto rušičů. Armáda by měla všechny dostat do konce letošního roku. Rušiče vznikly na zakázku a dle zadání spojovacího vojska. Zkušenosti čerpá i z rusko-ukrajinské války. „Lze krásně vidět, jak elektronický boj je velmi důležitou součástí celého bojiště. A víme, že jsme připraveni,“ prohlásil Peterek.

„Touto technikou to nekončí, protože my se musíme kompletně posunout do 21. století,“ řekl Šnajdárek. Vedení operací bude stát podle armády na informační převaze a množství dat, která dostane každý voják.