Svět už má léky, které významně pomáhají s léčbou cukrovky. Kdy budou v Česku, se neví

„Největším hitem ve světovém měřítku je takzvaný tirzepatid, to je lék, který je vlastně ještě o něco účinnější. Je zatím dostupný jen ve Spojených státech. V Evropě prakticky dostupný není, ale jsou to léky, které významně zlepšují cukrovku a dokáží snížit hmotnost o nějakých patnáct až dvacet procent,“ vysvětlil Haluzík.

Lékaři v současných horkých dnech nabádají k úpravě pitného režimu. Běžně doporučují vypít asi půl druhého litru vody za den. Pokud je přes třicet stupňů, tak až o polovinu více. Při nedostatečném množství tekutin totiž hrozí ledvinám vážné onemocnění, a myslet by na to měli právě lidé s chronickým onemocněním tohoto orgánu.

„Problém je, že to onemocnění je do velmi pokročilé fáze bezpříznakové. Skutečně se setkáváme s tím, že pacienti mají hodnoty téměř na úrovni potřeby dialýzy a vlastně žádné potíže neměli a zjistí to víceméně náhodně,“ popisuje přednosta Kliniky nefrologie z 1. lékařské fakulty UK v Praze Vladimír Tesař.

První signály nemocných ledvin může odhalit praktický lékař na běžné preventivní prohlídce vyšetřením krve a moči. Část populace však prevenci zanedbává. Otoky dolních končetin, zvýšená potřeba močení nebo kovová pachuť v ústech značí, že nemoc už je v pokročilejší fázi.