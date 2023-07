Sezona dovolených je v polovině. Lidé po Česku jezdí na kratší dobu a na poslední chvíli

Hlavní sezona dovolených je téměř v polovině. Oproti původním předpokladům míří do zahraničí více lidí, než uváděly průzkumy před létem. Trendy tuzemské dovolené jsou ale letos jasné, jsou to krátké pobyty a rezervace na poslední chvíli. Celková obsazenost v českých hotelích je podobná jako loni i přes růst cen. V srpnu by se mohla ještě mírně zvýšit. Lidé ale více šetří na vedlejších výdajích dovolené.